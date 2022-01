Grensoverschrijdend gedrag in ‘The Voice of Holland’, RTL zet de talentenshow voorlopig stop

Er is aangifte gedaan tegen Ali B., coach van de RTL-talentenshow The Voice of Holland. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een andere prominente medewerker, bandleider Jeroen Rietbergen, erkende eerder zaterdag over de schreef te zijn gegaan. RTL heeft het programma voorlopig stopgezet.

Afgelopen week is er aangifte gedaan tegen Ali B. wegens seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. De rapper is sinds 2013 verbonden aan het populaire talentenprogramma. Hij ontkent de beschuldiging. In een verklaring schrijft zijn management dat de artiest ‘nooit misbruik heeft gemaakt van zijn positie en zich nooit seksueel grensoverschrijdend heeft gedragen.’

Een andere prominente medewerker van het programma, bandleider Jeroen Rietbergen, gaat zaterdag wel diep door het stof. Hij bekent zich schul..

