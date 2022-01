‘Mondkapjes en tests te duur bij laag inkomen’

Utrecht

Het mondkapjesadvies is uitgebreid, werd vrijdag bekendgemaakt tijdens de coronapersconferentie. Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Dat geldt bijvoorbeeld op drukke openbare plaatsen buiten, zoals winkelstraten, maar ook op de werkvloer. Het advies is om een wegwerpmondkapje te dragen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden. Daarnaast geldt een advies om een zelftest te doen bij klachten en voor een bezoek aan anderen.

boodschappen

‘Voor een gezin met twee kinderen kom je al snel aan tientallen euro’s extra per maand aan mondkapjes en zelftesten’, zegt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV in een toelichting. ‘Daar doen sommige gezin..

