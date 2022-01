Naar de kapper kan nu in theaters

Amsterdam

Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries hebben samen de landelijke protestactie Kapsalon Theater opgezet. Verschillende theaters in Nederland worden woensdag omgebouwd tot een kapsalon, massagestudio of een schoonheidssalon waar ook wordt opgetreden, zo vertelt Wallis de Vries in de talkshow M. Het idee van de zogenoemde ‘Kapsalon-Theaterdag’ begon bij Ebbinge, die theater De Kleine Komedie in Amsterdam heeft omgedoopt tot Kapsalon De Kleine Komedie. Klanten kunnen een afspraak maken voor een bezoek aan de kapper, terwijl op het podium artiesten optreden. <

