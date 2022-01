250 miljoen extra in subsidiepot Groningen

Groningen

Voor de regeling was 220 miljoen euro beschikbaar gesteld. Maar er was zo veel belangstelling dat toen de pot deze week werd opengesteld, die binnen een dag leeg was. Er stonden lange rijen voor de loketten. Daardoor dreigden 25.000 huishoudens achter het net te vissen. ‘Ik betreur de gang van zaken en heb afgelopen maandag direct gezegd dat ik mijn best zou doen om te kijken of ik dit kon oplossen’, zegt Vijlbrief. ‘Het is voor al die Groningers die zonder resultaat urenlang in de rij hebben gestaan - letterlijk in de kou buiten of digitaal - niet meer dan terecht dat ook zij de aanvraag kunnen doen.’ Groningen wordt al decennialang geplaagd door aardbevingen, veroorzaakt door de gaswinning. Duizenden woningen staan op de nominatie om te worden versterkt omdat zij niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Maar niet iedereen komt voor dat versterkingsprogramma in aanmerking. Veel mensen hebben daar lang over in onzekerheid gezeten, en mede daarom weinig tot geen onderhoud aan hun woning gepleegd. Voor deze groep is, in samenspraak met de regio, deze subsidieregeling opgetuigd.

CDA-Kamerlid Agnes Mulder is blij met het besluit. ‘Beleid dat niet deugt moet worden rechtgezet. Het is een goede zaak dat de staatssecretaris heeft geluisterd naar de inwoners van Groningen. Iedereen die recht heeft op de subsidieregeling, moet dit geld ook snel krijgen.’ PvdA’er Henk Nijboer spreekt van een ‘onvermijdelijk, maar goed besluit’. SP-Kamerlid Sandra Beckerman noemt het terecht dat het kabinet deze ‘fout’ rechtzet, maar blijft kritisch. ‘Dit is nog niet het begin van een oplossing voor vele tienduizenden die al jaren wachten.’

Directeur Marjan Dol van uitvoerder Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), die de subsidies verstrekt, is ‘ontzettend blij’ met het extra geld. In een reactie schrijft Dol: ‘Het ministerie en de politiek hebben goed naar alle signalen van de afgelopen dagen geluisterd.’ Ook het Groninger Gasberaad is ‘heel blij’ met het besluit van het kabinet. Voorzitter Jan Wigboldus vindt het wel ‘treurig dat we daar eerst zo boos om moeten worden’. De ‘fakkelactie’ van de belangenclub samen met de Groninger Bodem Beweging (GBB) zaterdagavond in het centrum van Groningen gaat wel door. ‘We zijn het gewoon zat hier in deze provincie.’

Volgens de commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, biedt het kabinet met het extra geld de juiste oplossing. Dat zei hij vrijdag in een eerste reactie. <