Kortjes NL (10)

De brandweer in Zaandam heeft vrijdagmiddag voor korte tijd zestien woningen van een flat aan de Twiskeweg ontruimd wegens een gaslek, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. In de kelderboxen onder de flat werd een sterke gaslucht geroken, waarna de brandweer besloot de bewoners uit voorzorg te evacueren, aldus de woordvoerder. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen moskee. <

Minder treinen door uitval personeel

Omdat steeds meer treinpersoneel ziek thuisblijft of in quarantaine zit vanwege een (eventuele) coronabesmetting rijden er aankomend weekend minder vaak snelle intercity’s over de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam. Drie in plaats van vijf keer per uur, meldt NS. <

Op 34 trajecten geen trein bij werkzaamheden

Op meerdere treintrajecten werkt ProRail dit jaar aan het spoor en zullen reizigers daar hinder van ondervinden. Op een aantal trajecten kunnen dan drie dagen of langer geen treinen rijden. ProRail meldt vrijdag dat het gaat om 34 zogenoemde grote buitendienststellingen. Het werk is noodzakelijk ‘om het spoor veilig en betrouwbaar te houden’. <

‘Kabinet houdt oog voor ouderen bij prijsstijging’

Dat het kabinet de AOW loskoppelt van het minimumloon betekent niet dat ouderen niet meer worden gecompenseerd voor stijgende prijzen, zegt minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen). Bij de voorjaarsnota eind mei wordt opnieuw gekeken naar de koopkrachtplaatjes voor alle groepen, belooft zij. <

Man uit Voorburg vast na MDMA-transport

Een 39-jarige verdachte van handel in harddrugs is vrijdag door de rechter-commissaris in ’s-Hertogenbosch voor twee weken in bewaring gesteld. De man uit Voorburg was dinsdag in Amsterdam aangehouden voor betrokkenheid in 2019 bij een transport van ruim 440 kilo MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen, met een straatwaarde van ongeveer 10 miljoen euro. <

Protest bij eredoctoraat Frans Timmermans

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft vrijdagmiddag op de TU in Delft een eredoctoraat gekregen voor zijn sociaal-maatschappelijke prestaties op klimaatgebied. Volgens een woordvoerster van de universiteit hebben er tientallen demonstranten voor de deur gestaan, van wie een aantal met trekkers. De politie bevestigt dat. De universiteit heeft het versnellen van de energietransitie gekozen als thema van de dies natalis. <

Geen regeringsdelegatie naar Winterspelen

Nederland stuurt geen officiële delegatie naar de Olympische Winterspelen in Peking die volgende maand beginnen. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ANP weten. Het besluit is vrijdag genomen in de ministerraad. Omdat er - net als bij de Zomerspelen in Tokio - geen Nederlandse toeschouwers aanwezig mogen zijn, heeft het kabinet besloten geen delegatie te sturen. <

Hulp militairen niet nodig in ziekenhuis

De hulp van militairen bij de coronazorg in ziekenhuizen is niet langer nodig. De 60 militairen die bijsprongen in het UMC Utrecht en de 25 die hielpen bij VieCuri in Venlo hadden daar vrijdag hun laatste werkdag, meldt het ministerie van Defensie. Militairen helpen wel nog bij coronatesten en -vaccinaties. De krijgsmacht stuurde artsen, verpleegkundigen en ander ondersteunend personeel met bijvoorbeeld kennis van logistiek of administratie. <

Amsterdam niet meer eerste schuldeiser

De gemeente Amsterdam staat niet meer vooraan in de rij van schuldeisers wanneer inwoners een bijstandsschuld moeten betalen. Op die manier hoopt de gemeente de bestaanszekerheid van kwetsbare Amsterdammers te vergroten, zo staat in een persbericht. Als er sprake is van een bijstandsschuld mag de gemeente als eerste innen, waardoor er minder overblijft voor andere eisers. <

Duo opgepakt voor plannen mensensmokkel

Een 25-jarige man en een 32-jarige vrouw uit de Overijsselse gemeente Dalfsen zijn dinsdag aangehouden voor het voorbereiden van mensensmokkel met rubberen bootjes. Het tweetal kocht goederen die door migranten worden gebruikt om vanaf het Europese vasteland naar het Verenigd Koninkrijk te varen, zoals rubberboten, buitenboordmotoren en zwemvesten. <

Eurostat: grote toename oversterfte in herfst

Oversterfte nam in heel Europa sterk toe in de herfst. De meest recente cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat laten zien dat in Europa 27 procent meer mensen overleden in november dan gebruikelijk was in deze maand voor de coronacrisis. Ook in september en oktober overleden er meer mensen in Europa dan in vergelijking met dezelfde maanden in de jaren 2016 tot 2019. <

Kantoor Johnson biedt koningin excuses aan

Het kantoor van de Britse premier Boris Johnson heeft koningin Elizabeth excuses aangeboden voor het houden van twee feestjes op 16 april 2021. Die vonden plaats tijdens een lockdown en op de vooravond van de begrafenis van prins Philip, de echtgenoot van Elizabeth. Een woordvoerder laat verder weten ‘ten zeerste te betreuren dat de feesten plaatsvonden in een tijd van nationale rouw’. Vanwege de coronaregels van toen zat de koningin bij de uitvaart alleen op een kerkbank. <

Eervolle begrafenis voor voorzitter EU-parlement

Politici uit Italië en andere Europese landen hebben vrijdag in Rome de laatste eer bewezen aan David Sassoli, de begin deze week overleden voorzitter van het Europees Parlement. De 65-jarige sociaaldemocraat die het parlement sinds juli 2019 voorzat, kreeg een staatsbegrafenis. Over de kist lag de Europese vlag gedrapeerd. <

Polen vraagt uitstel voor boetes van EU

Polen heeft de Europese Unie om uitstel gevraagd voor de boetes voor het ondermijnen van de rechterlijke onafhankelijkheid, omdat het land bezig is met het ontmantelen van een omstreden tuchtcollege voor rechters. Dat staat in een brief die afgelopen week naar de Europese Unie is gestuurd. Het tuchtcollege werd in 2017 door regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) ingesteld. <

Europol neemt 1530 gas- en alarmpistolen in

Tijdens een internationale operatie gericht op de illegale handel in omgebouwde gas- en alarmpistolen heeft Europol 1534 wapens in beslag genomen. Alarmpistolen zijn populair bij criminelen, omdat ze gemakkelijk kunnen worden omgebouwd om scherpe munitie mee af te vuren. In juli vorig jaar werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries waarschijnlijk met een omgebouwd alarmpistool neergeschoten. <

Onvrede politie Italië over roze mondkapjes

De Italiaanse politievakbond is niet te spreken over de kleur van de mondkapjes die ze tijdens hun dienst moeten dragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tot onbegrip van veel agenten gekozen voor roze, een ‘ongeschikte’ kleur die hun reputatie schade zou toebrengen. ‘Deze aankoop is raadselachtig’, schrijft de vakbond aan het departement. <

Pagina stripboek Spider-Man breekt record

Stripboekheld Spider-Man heeft een veilingrecord gebroken. Een losse pagina uit een stripboek waarin de superheld voor het eerst zijn zwarte kostuum draagt, is geveild voor bijna 3,4 miljoen dollar (ongeveer 2,9 miljoen euro), melden Amerikaanse media vrijdag. Veilinghuis Heritage Auctions spreekt van de duurste losse pagina uit een comic ooit. Het gaat om pagina 25 van Secret Wars No. 8 uit 1984. <

Russische hackersgroep ontmanteld door FSB

De Russische veiligheidsdienst FSB heeft een criminele hackersgroep ontmanteld. De afpersers met gijzelsoftware van de bende REvil zijn volgens de Russische autoriteiten in een speciale operatie volledig uitgeschakeld. In heel het land zijn 25 huiszoekingen gedaan tijdens de operatie. De bendeleden zijn gearresteerd. <

Nieuwe aanklachten tegen ex-leider Myanmar

In Myanmar zijn vijf nieuwe aanklachten van corruptie ingediend tegen de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi en president Win Myint, meldt een bron met kennis over de zaak. Per aanklacht kan een maximale celstraf van vijftien jaar worden opgelegd. De aanklachten hebben betrekking op het kopen en het huren van een helikopter, waarbij misbruik zou zijn gemaakt van overheidsgeld. De bron wil anoniem blijven omdat die daar niks over mag loslaten. <

Noord-Korea lanceert ballistische raketten

Noord-Korea heeft vrijdag minstens twee ballistische korteafstandsraketten gelanceerd, veronderstelt het Zuid-Koreaanse leger. Het gaat om de derde rakettest dit jaar. De raketten werden vanuit een provincie aan de grens met China richting het oosten afgevuurd. Ze hadden volgens het Zuid-Koreaanse leger 430 kilometer afgelegd en bereikten een hoogte van 36 kilometer. De Japanse omroep NHK meldt dat de raketten in zee zijn neergekomen. <

Hackers Noord-Korea stalen 400 miljoen

Hackers uit Noord-Korea hebben vorig jaar bijna 400 miljoen dollar (348 miljoen euro) buitgemaakt met aanvallen op platforms die in cryptomunten handelen. 2021 was daarmee een van de succesvolste jaren voor de cybercriminelen, stelt onderzoeksbureau Chainalysis in een rapport. Het aantal hacks verdubbelde bijna van vier naar zeker zeven en de opbrengst nam toe met 40 procent. <

Google beschuldigd van misleiden adverteerders

Google heeft adverteerders en uitgevers jarenlang misleid bij de veilingen voor zijn advertenties. Dat staat in een aanklacht van meer dan tien Amerikaanse staten, die vrijdag helemaal openbaar is geworden. De zaak speelt al sinds eind 2020. Google inde het verschil tussen wat het adverteerders en uitgevers vertelde wat een advertentie kostte. Met dat geld manipuleerde het bedrijf dan weer nieuwe veilingen, staat in de aanklacht. <

LinkedIn beschuldigd van netwerkmonopolie

Socialemediaplatform LinkedIn zou zijn enorme schat aan gebruikersgegevens en geavanceerde technologie gebruiken om een monopolie op de zakelijke socialemediamarkt in stand te houden. Dat komt naar voren in een rechtszaak die tegen het bedrijf is aangespannen in de Verenigde Staten. LinkedIn noemt de claims in een reactie ongegrond. <

Haven Antwerpen breekt record uit 2019

De havens van Antwerpen en Zeebrugge, die binnenkort fuseren, lijken de coronacrisis goed te doorstaan. Beide havens deden het afgelopen jaar beter dan in 2020 en 2019, blijkt uit de jaarcijfers. De haven van Antwerpen noteerde over 2021 een totale goederenoverslag van 240 miljoen ton. Dat is volgens de haven ‘het hoogste cijfer ooit’. <