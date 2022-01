‘Gesprek over corona kan ‘sacramenteel’ zijn’

Hilversum

Auteur Mirjam van der Vegt, voorganger Moses Alagbe van de gemeente Maranatha Ministries in Amsterdam-Zuidoost, directeur Jan Wolsheimer van MissieNederland en directeur Hans Maat van het Evangelisch Werkverband in de Protestantse Kerk (PKN) zullen tijdens het Nationaal Gebed onder leiding van presentator Jurjen ten Brinke met elkaar in gesprek gaan.

vanuit rust

Hans Maat twijfelde niet toen hij werd gevraagd voor dit gesprek. ‘Ik spreek mij redelijk vaak uit over het coronabeleid met betrekking tot de kerk. Ook al zijn we tot op het bot verdeeld wat dit onderwerp betreft, ik hoop dat dit een voorbeeld wordt in het zoeken naar waar we één in zijn. Ik ben zo blij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .