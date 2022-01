Met een beetje pech zit je als gezin een maand in quarantaine: ‘Ik zit in een absurde situatie’

Door de snelle verspreiding van omikron moeten veel werknemers in quarantaine en dreigt in verschillende sectoren een personeelstekort. Vooral voor jonge gezinnen zijn de strikte quarantaineregels soms zeer ingrijpend: met een beetje pech moeten zij weken tot ruim een maand verplicht thuis blijven.

Amsterdam

Dertig dagen kon Gert-Jan Kok (46) vorige maand niet naar buiten. Van zijn vier kinderen was de eerste nog maar net klachtenvrij of het tweede kind testte alweer positief. Eén voor één staken de gezinsleden elkaar aan en schoof de finish van hun quarantaine een stukje verder. Het gezin zag de feestdagen in het water vallen en Kok kon wekenlang niet naar zijn werk in de gehandicaptenzorg. ‘Dat voelt ontzettend vervelend, je wilt er voor die mensen zijn, maar het kan simpelweg niet.’

Meer gezinnen dreigen Kok te volgen nu door de omikrongolf steeds meer mensen corona oplopen. De gevolgen kunnen groot zijn: als veel mensen langdurig thuiszitten, kunnen personeelstekorten ontstaan in verschillende sectoren, zoals het onderwijs ..

