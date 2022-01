Israel van Dorsten pakt het leven op na Ruinerwold: ‘Ik hoop dat mijn vader toegeeft dat hij fout zit’

Als jongetje droomde hij ervan om naar school te gaan. Israel van Dorsten kreeg die kans echter pas op zijn 26e. Nadat hij de beruchte boerderij in Ruinerwold was ontvlucht en de wereld achter de schutting had omarmd.

Achter de bank in zijn kamer staan fotolijsten met vrolijke plaatjes. Van broers en zussen tussen de herfstbladeren in het bos. Een gewoon gezin, zou je zeggen. Op het eerste gezicht verraadt ook niets dat Israel zelf tot zijn 25e nauwelijks iemand anders had gesproken dan zijn eigen gezinsleden. Nooit naar school was geweest. Geen ID-kaart had en dus op papier niet eens bestond.

Israel (28) was de jongen die in oktober 2019 een café in het Drentse dorp Ruinerwold binnenstapte. Niet lang erna werd het gezin wereldnieuws. Hoorde iedereen over de vader en zijn vijf niet-geregistreerde kinderen in de afgelegen boerderij. Nederland was onthutst. Kon dit, híér?

Nu bewoont de jongeman uit het café een simpele studentenkamer in een..

