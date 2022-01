Aantal zelfdodingen onder 30-minners steeg vorig jaar fors. ‘Kijk niet alleen naar de bezetting op de ic’

Ruim driehonderd jongeren tot 30 jaar maakten vorig jaar een eind aan hun leven. Dat is vijftien procent meer dan het gemiddelde in eerdere jaren.

De toename van het aantal zelfdodingen was vorig jaar met name onder mannen tussen de 20 en 30 jaar.

Dat maakte de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) vrijdag bekend. De toename van het aantal zelfdodingen was met name onder mannen tussen de 20 en 30 jaar, bevestigt commissievoorzitter en hoofdonderzoeker bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie Renske Gilissen. ‘Over het totaal bezien is het aantal zelfdodingen sinds 2013 stabiel gebleven met gemiddeld vijf per dag, maar met ruim driehonderd zelfdodingen in 2021 onder jongvolwassenen zitten we boven het gemiddelde. Wij schrikken hiervan.’

Het aantal zelfdodingen in deze groep schommelde de laatste jaren rond de 265 per jaar.

De stijging was vooral zichtbaar in de wintermaanden januari, februari en december. Gilissen vermoedt dat de coronamaatregelen een rol he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .