48 - Week 2: Onverklaarbare oversterfte in coronacrisis

Deze Week podcast

Sjirk vertelt uit eigen ervaring. Toen zijn ouders overleden, kon hij een jaar niet werken. ‘Daarom moeten we in deze coronatijd, stil staan bij al die mensen die een familielid hebben verloren.’ De journalist van het Nederlands Dagblad pleit voor een herdenkingsdag.

nieuwe bestuurscultuur in Huize Drost

Terwijl het nieuwe kabinet op de foto ging, was het in Huize Drost hommeles. Cocky: ‘In ons gezin was iedereen geprikkeld. Het was niet bepaald gezellig in huis, ik vond mijn echtgenoot niet meer zo leuk.’

Dus toog Cocky met haar man naar Gent om haar relatie te onderhouden. Of om een nieuwe bestuurscultuur te creëren. ‘Wij noemen dat emotioneel de sauna in: moeilijke gesprekken met elkaar voeren.’ Het was volgens de relatietherapeut zwaar en zeker niet altijd leuk. ‘Je wordt verplicht om de pijnlijke vragen te stellen. Maar uiteindelijk zijn we er beter uit gekomen.’