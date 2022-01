Opeens dééd de functie ertoe, minister van Eredienst. Een reconstructie

In het begin van de coronacrisis werd in Den Haag een eeuwenoude functie afgestoft, minister van Eredienst. Ferd Grapperhaus ontpopte zich als hoeder van de godsdienstvrijheid. Een reconstructie. ‘De scheiding kerk-staat betekent dat die twee onafhankelijk zijn, niet dat je elkaar links moet laten liggen. Dat begreep hij.’

SGP-leider Kees van der Staaij weet het nog heel precies: het was 15 maart 2020, een zondag, zijn vrouw was die dag jarig. De parlementariër zat thuis, net als de rest van Nederland, toen ’s ochtends op zijn telefoon een spraakbericht binnenkwam. De afzender: Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid.

Op zondag, weten zijn collega-politici, stoor je Van der Staaij alleen met noodgevallen die écht niet tot maandag kunnen wachten. Dit was zo’n geval. ‘Ik weet dat het de Dag des Heeren is’, begon Grapperhaus zijn spraakmemo, ‘maar ik zou heel graag in contact komen met vertegenwoordigers van kerken om te bespreken wat ons te doen staat.’ Hetzelfde bericht had hij aan CU-fractievoorzitter Gert-Jan Segers gestuurd, vervolgde de min..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .