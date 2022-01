Van Ranst: omikron verdringt de deltavariant niet helemaal

Het is nog niet duidelijk in welke mate de deltavariant van het coronavirus in de toekomst nog voor zal komen.

Leuven - Amsterdam

Verschillende kenners denken dat de nieuwe omikronvariant de deltavariant helemaal zal verdringen. Maar dat is in België nog niet het geval, hoewel omikron daar al enige tijd rondgaat. De Belgische viroloog Marc van Ranst denkt dan ook dat delta weleens zou kunnen blijven bestaan. Arts-viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC verwacht wel dat de omikronvariant uiteindelijk overal - ook in België - de deltavariant zal verdringen. In Amsterdam zorgt omikron in bijna 100 procent van de gevallen voor een coronabesmetting.

Het Amsterdamse ziekenhuis test nu ook patiënten die binnenkomen op de spoedeisende hulp vanwege een coronabesmetting op hun coronavariant. ‘We zien daar in toenemende mate infecties door omikron, maar ..

