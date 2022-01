Josse de Voogd onderzocht ‘afgehaakt Nederland’: ‘De focus ligt te veel op de Randstad’

Wanneer is iemand ‘afgehaakt’?

‘Dat zijn mensen die niet stemmen, of op partijen die nauwelijks besturen, zogeheten buitenstaanderspartijen: PVV, SP, FVD, 50Plus, PvdD en DENK. Bij elkaar is dat zo’n veertig procent van de bevolking. We hebben voor deze partijen gekozen, omdat ze landelijk en op lokaal niveau niet of nauwelijks meebesturen. Dat is voor de SGP en GroenLinks anders. Hun aanhang is wel vertegenwoordigd in instituties. Denk aan kerken of milieuorganisaties. Tegenwoordig zijn JA21, BBB en BIJ1 mogelijk ook buitenstaanders, maar toen we aan het onderzoek begonnen, zaten zij nog niet in de Kamer.

De term ‘afgehaakt’ is geïntroduceerd door een commissie (onder leiding van Johan Remkes) die in 2018 onderzoek deed naar de Nederlands..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .