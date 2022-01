Een jongere die vastzat in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda is woensdag doodgeschoten in België. De jonge gedetineerde was aan het werk buiten de instelling en heeft toen twee mensen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gegijzeld, zo zegt een woordvoerder van de DJI. De jongen reed met hen naar België, waar de politie de gijzeling beëindigde. Daarbij overleed de jongen. <

Cel- en taakstraf om trap in kruis politieman

Een 60-jarige oud-militair uit Gouda is woensdag veroordeeld tot een celstraf van twee maanden, waarvan een maand voorwaardelijk, omdat hij een politieman in het kruis had geschopt. Dit gebeurde op 2 januari tijdens de verboden demonstratie tegen het coronabeleid bij het Museumplein in Amsterdam. <

beeld anp

Halsema stuurt VN-rapporteur Melzer brief

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft VN-rapporteur Nils Melzer een brief gestuurd na zijn kritiek op het optreden van de Nederlandse politie tijdens coronaprotesten. Halsema heeft de rapporteur in haar brief gewezen op het ‘beheerste en rechtstatelijke optreden van de Amsterdamse politie bij demonstraties’ en ‘het belang om bij een incident op basis van gedegen en gewogen informatie te oordelen’. <

Twee tieners vast voor dodelijke steekpartij

De politie heeft twee jongens aangehouden in verband met de steekpartij die een 15-jarige jongen uit Middelburg het leven heeft gekost. Het slachtoffer werd zondag in Middelburg neergestoken en overleed woensdag aan zijn verwondingen. <

Wethouder ontkent ‘wegmoffelen’ rapport

De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (diversiteit en antidiscriminatie) spreekt opnieuw tegen dat hij een onderzoek naar discriminatie van homomannen maanden onder de pet heeft gehouden. In het rapport vertellen vijftien homomannen over hun ervaringen met discriminatie in Amsterdam. Ze wijzen vooral jonge mannen met een Marokkaanse achtergrond aan als daders. <

1,5 miljoen euro voor herstel natuur Leersum

De provincie Utrecht trekt 1,5 miljoen euro uit om de natuurschade te herstellen na de valwind bij Leersum afgelopen juni. De gemeente Utrechtse Heuvelrug krijgt zeggenschap over het geld om beplanting langs wegen en natuur te herstellen in en rondom Leersum, Valkenheide en Maarsbergen. Op 18 juni zorgde een valwind in korte tijd voor enorme schade aan huizen, wegen en natuur. <

beeld anp

Agent vrijgesproken van disproportioneel geweld

Een 31-jarige agent uit Dronten is woensdag vrijgesproken van mishandeling tijdens een arrestatie in Hilversum. De man die zich in april 2020 verzette bij zijn aanhouding kreeg van de agent een trap tegen zijn billen en een knie tegen zijn bovenbeen. Tegen de agent was een voorwaardelijke werkstraf van 24 uur geëist. De rechtbank vond echter niet dat er sprake was van ‘disproportioneel’ geweld. <

Kuipers vraagt advies over quarantaineregels

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft het OMT om advies gevraagd over de quarantaineregels. Hij wil weten of de geldende regels nog passen nu de besmettelijkere omikronvariant oprukt. Het gevaar dreigt dat te veel mensen in quarantaine moeten en niet meer kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ze in de buurt waren van een besmet persoon. Hele sectoren kunnen vastlopen, waarschuwt de minister. <

Opnieuw Twitteraccount van Engel uit de lucht

Een account waar Viruswaarheid-voorman Willem Engel na de schorsing van zijn eigen accounts op twitterde, is woensdag opgeschort. Het gaat om een account van een vriendin van hem. Zijn andere accounts werden dinsdag al uit de lucht gehaald, waardoor zijn tweets niet meer zichtbaar zijn voor gebruikers van het sociale medium. Engel zegt zelf niet direct tweets via het account te hebben geplaatst. <

Lichamen van 5 vermiste vliegers gevonden

De lichamen van vijf sinds de Tweede Wereldoorlog vermiste Tsjechische vliegers zijn teruggevonden. De lichamen bevonden zich in een wrak dat in juni vorig jaar is opgegraven in een weiland in het Noord-Hollandse Nieuwe Niedorp. De Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht heeft de identiteit van de lichamen vastgesteld. De mannen krijgen dit jaar een laatste rustplaats op een militair ereveld van het Britse Gemenebest in Nederland. <

‘Vreemdeling met asiel mag vastgezet worden’

Nederland mag een vreemdeling die in een ander EU-land al asiel heeft gekregen, vastzetten als diegene weigert naar dat land terug te keren. Daartoe heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag besloten. Die volgt daarmee een arrest van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Het hof was onder andere om advies gevraagd in een zaak die draait om een vrouw die illegaal in Nederland verbleef, maar een geldige vluchtelingenstatus had in Duitsland. <

‘Strippen’ van vissen is Eufemisme van het jaar

Strippen, een woord voor het opensnijden van net gevangen vissen, is het Eufemisme van het jaar 2021. Dat meldt Wakker Dier, de organisator van de jaarlijkse verkiezing via internet. Bijna 4000 van de ruim 12.000 stemmen waren voor deze term. Op de tweede plaats en met geringe afstand eindigde couperen (van varkensstaarten) en de derde plek was voor bedwelmingsruimte (waar dieren worden vergast). <

Expositie over Wagner en het Duitse gevoel

Het Deutsches Historisches Museum (DHM) in Berlijn komt dit voorjaar met een expositie over de Duitse componist Richard Wagner (1813-1883) en zijn invloed op de negentiende eeuw. Het museum wil onder meer de vraag proberen te beantwoorden hoe en in hoeverre Wagner zijn publiek leerde zich Duits te voelen. <

beeld anp

429 verdachten voor kindermisbruik in beeld

Een omvangrijk en jarenlang Duits onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen, onder wie ook baby’s en peuters, heeft 429 verdachten opgeleverd. Het gaat vooral om Duitsers. De Duitse recherche heeft ook zaken overgedragen aan Nederland en vijf andere landen. <

‘Meer actie tegen valse informatie op YouTube’

YouTube is wereldwijd een belangrijke bron van desinformatie en misinformatie, maar doet te weinig om de verspreiding daarvan tegen te gaan. Dat stellen ruim tachtig organisaties die zich bezighouden met factchecken, het verifiëren van informatie, in een open brief aan het Amerikaanse bedrijf. De brief is ondertekend door organisaties uit meer dan veertig landen, waaronder het Britse Full Fact en Fact Checker van The Washington Post. <

90 landen halen WHO-doel vaccinaties niet

In negentig landen is nog geen 40 procent van de bevolking gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat betekent dat een belangrijk doel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet is gehaald. In 36 landen is minder dan 10 procent van de inwoners ingeënt, meldde WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persconferentie. <

‘Huizenzoekers verliezen steeds vaker de moed’

Makelaars merken steeds meer frustraties bij huizenzoekers die er maar niet in slagen om een huis te bemachtigen. Makelaarsland, een van de grootste makelaarskantoren van Nederland, constateert dat mensen de laatste tijd daarom minder vaak naar bezichtigingen komen. En in Amsterdam zien makelaars dat er per huis minder biedingen zijn. ‘De moed zinkt mensen in de schoenen’, zegt Makelaarsland-directeur Gijs van Wijgerden. <

beeld anp

Grootste stijging inflatie sinds 1982 in Amerika

Het leven in de Verenigde Staten, de grootste economie van de wereld, is in december in doorsnee 7 procent duurder geworden op jaarbasis. Dat betekent de snelste stijging van de inflatie in bijna veertig jaar. De almaar oplopende geldontwaarding komt niet als een verrassing. Economen hielden in doorsnee rekening met een stijging tot 7 procent. <

Prijspiek voor lithium door leveringsproblemen

De prijs van lithium heeft een nieuwe piek bereikt. De levering van het belangrijkste materiaal voor accu’s heeft last van een reeks problemen, waardoor grotere tekorten dreigen te ontstaan juist nu de vraag naar elektrische voertuigen en accu’s sterk toeneemt. Ook de prijs van nikkel is flink gestegen. <

Nederlanders aten weer meer groente en fruit

Nederlanders hebben ook in het tweede coronajaar meer groente en fruit gegeten. Volgens branchevereniging GroentenFruit Huis steeg de consumptie met 3 procent. Sinds het begin van de coronapandemie zijn Nederlanders volgens de branche meer bezig met gezond eten. In 2020 ging de consumptie al met 4 procent omhoog. Ook wordt er meer thuis gekookt. <

beeld anp

Bestandenverstuurdienst WeTransfer naar beurs

Techbedrijf WeTransfer gaat naar de beurs in Amsterdam. De onderneming achter de gelijknamige dienst voor het versturen van grote bestanden heeft ook andere diensten als een online-aantekeningenblok en manieren om presentaties te maken. Het bedrijf richt zich vooral op de creatieve sector. Wanneer het bedrijf precies naar de beurs gaat en wat de beursgang op moet brengen is nog niet bekend. <

CBS: in december minder faillissementen

Het aantal faillissementen is in december gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er vorige maand 137 faillissementen uitgesproken over bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken. Dat zijn er dertig minder dan in november. In die maand was het aantal faillissementen nog flink gestegen, al was dat aantal nog steeds een stuk lager dan voor de coronacrisis. <

Dalsem komt in handen van C&A-familie

Ontwikkelaar van glastuinbouwprojecten Dalsem komt in Zwitserse handen. Cofra-Holding, waar de familie Brenninkmeijer die vooral bekend is als eigenaar van kledingketen C&A al zijn bezittingen in heeft ondergebracht, neemt de onderneming in zijn geheel over. Cofra is ook actief op het gebied van duurzame energie, vermogensbeheer en vastgoedbeleggingen. <

Alyson Annan niet langer bondscoach hockeysters

Hockeybond KNHB heeft per direct afscheid genomen van bondscoach Alyson Annan, die verantwoordelijk was voor de vrouwenploeg. Volgens de bond verschillen de partijen ‘van mening over de aanpak van het huidige traject om tot verbetering in de samenwerking en groepscultuur bij Oranje te komen’. Annan was sinds 2015 bondscoach. <