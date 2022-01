Kardinaal Eijk verplicht pastoors gelovigen toe te laten tot eucharistievieringen (ND, 8 januari). Hij zou beter moeten weten. Onze Lieve Heer wil echt niet dat we onze gezondheid en die van onze naasten opofferen omdat een geestelijke wil dat we naar de kerk gaan! Ik houd het gewoon bij het geloofsgesprek en de eucharistieviering op de televisie totdat alles weer veilig is. Ik ben zeer katholiek, maar heb wel mijn buik vol van iedereen die volgens de letter leeft en niet naar de geest. <