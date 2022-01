Oud-minister geeft kunst aan museum

Arnhem

Museum Arnhem krijgt 115 hedendaagse Indiase kunstwerken van veertig verschillende kunstenaars, die ooit zijn verzameld door voormalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking Eegje Schoo. Schoo, die ook ambassadeur in India was, deed samen met het museum een keuze uit haar collectie. Directeur Saskia Bak spreekt van een ‘in Europa volstrekt unieke verzameling’. Als ambassadeur reisde Schoo door heel India om kunstenaarsateliers, galeries en lokale kunstcentra en opleidingen te bezoeken. In die tijd bracht ze een groot deel van de verzameling bijeen. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .