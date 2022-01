Nederlandse kinderen hebben al jong vooroordelen op basis van etniciteit

Ouders moeten meer en eerder met hun kinderen praten over etniciteit en racisme. Al op jonge leeftijd ontwikkelen kinderen in Nederland vooroordelen.

Leiden

Dat stelt pedagoog Ymke de Bruijn (27) die afgelopen dinsdag aan Universiteit Leiden promoveerde op de vraag welke vooroordelen kinderen hebben over mensen met verschillende etnische achtergronden. ‘Veel ouders denken dat kinderen die verschillen niet zien en dat zij dus niet anders denken over kinderen die er anders uitzien dan zijzelf. Maar dat is dus niet waar.’

Uit Amerikaans onderzoek was al gebleken dat jonge kinderen vooroordelen ontwikkelen, maar voor de Nederlandse context is dit niet eerder onderzocht. In het onderzoek van De Bruijn draaide het om kinderen tussen de 6 en 10 jaar en de manier waarop zij worden blootgesteld aan etnische ideologieën. Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek naar kinderen in de sa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .