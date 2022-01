Coronacijfers in infographics: recordaantal positieve testen, 2 miljoen boosterprikken

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft ongeremd oplopen nu de omikronvariant het meest voorkomt. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 32.149 positieve tests gemeld. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal ooit.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bericht dat het coronavirus 209.073 keer is vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 29.868 positieve tests per dag, het hoogste niveau ooit. Dat gemiddelde stijgt voor de vijftiende dag op rij.

Amsterdam en Twente

Amsterdam telde opnieuw de meeste positieve tests. In de hoofdstad werd het coronavirus vastgesteld bij 2521 inwoners. In Rotterdam zijn 1548 bevestigde besmettingen geregistreerd en in Den Haag 1441. Daarna volgen Utrecht (901), Eindhoven (541) en Breda (502). Alleen op Ameland testte niemand positief.

Jongeren

Onder jongeren stijgt het aantal nieuwe coronagevallen explosief. Het aantal positieve tests is meer dan verdubbeld onder mensen die 15 tot 30 jaar oud zijn. Het RIVM registreerde in de afgelopen week meer dan 200.000 positieve tests. Hieronder zijn 62.752 twintigers. Dat komt neer op een op elke drie nieuwe gevallen.

Boosters

Dagelijks plannen nog steeds tienduizenden mensen een afspraak voor een boosterprik tegen het coronavirus. Dinsdag werden er 56.000 nieuwe afspraken voor een oppepprik bij een GGD gemaakt, de dag daarvoor 69.000, zo meldt koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

Vorige week zijn in totaal 1,86 miljoen boosterprikken gezet. De overheid wil dat alle volwassenen die volledig zijn gevaccineerd en ervoor in aanmerking komen, voor eind januari de kans hebben gehad een boosterprik te halen.