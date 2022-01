De dreiging van vogelgriep neemt toe. Kan het overslaan op mensen?

Het vogelgriepvirus is gevaarlijker geworden en is voor het eerst jaarrond in wilde vogels in Europa blijven circuleren. Dit heeft grote gevolgen voor Nederland; het meest pluimveedichte land van Europa. Het risico dat mensen de ziekte oplopen, is hoger geworden.

Wageningen

‘We komen er niet meer vanaf’, verwacht Nancy Beerens. Zij is hoofd van het vogelgriep-laboratorium van het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). In dit laboratorium worden dode wilde vogels onderzocht om erachter te komen of ze aan vogelgriep zijn bezweken en zo ja, aan welke variant. Ook worden er testen gedaan op monsters die zijn verzameld op met vogelgriep besmette pluimveehouderijen. De afgelopen maanden zijn in Nederland inmiddels bijna 1 miljoen dieren geruimd.

‘Het vogelgriepvirus dat nu rondgaat onder wilde vogels is rond 1996 ontstaan in de pluimvee-industrie in Azië’, vertelt Beerens. ‘Het kon daar ontstaan omdat besmette bedrijven niet geruimd werden, waardoor het virus van bedrijf naar bedrijf ging.’

uitdoven..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .