beeld anp

In een week meer dan 200.000 positieve tests

Nog nooit zijn er zo veel mensen positief getest op het coronavirus als in de afgelopen zeven dagen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde 201.536 positieve tests. Voor het eerst sinds de epidemie bijna twee jaar geleden begon, komt dat aantal boven de 200.000 uit. Het cijfer betekent dat 1 op elke 88 Nederlanders in de afgelopen week te horen kreeg dat het virus is vastgesteld. <

Drogisterijen: te weinig type 2-mondkapjes

Drogisterijen hebben een tekort aan mondkapjes van het type 2. Dat zeggen Etos, Kruidvat, Trekpleister en het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven. Etos verkoopt geen mondkapjes van dit type, maar gaat deze wel inkopen. Kruidvat en Trekpleister hebben de type 2-mondkapjes maar beperkt in de winkel liggen. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft deze week geadviseerd minimaal mondkapjes van dit type te gaan dragen. <

Helft van volwassenen kreeg boosterprik

Bijna 6,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben inmiddels een boosterprik tegen het coronavirus gekregen. Dat is 45,2 procent van alle volwassenen. Een week geleden stond de teller op 4,6 miljoen boosterprikken, oftewel 32 procent. <

Twitter schort accounts van Willem Engel op

Twee Twitteraccounts van Viruswaarheid-voorman Willem Engel zijn dinsdag opgeschort. Het gaat om het account van zijn dansschool @dancalegria en om het account @Willem_Engel. De tweets op de accounts zijn niet meer te zien voor gebruikers van het sociale medium. Alleen Twitter kan een account opschorten. <

Dode en gewonde door steekincident Almelo

Een 22-jarige man is dinsdag om het leven gekomen door een steekincident aan de Sluitersveldssingel in Almelo. Een andere persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd, aldus de politie. De politie heeft iemand aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. <

Politie vindt foetus in Uithofpark Den Haag

In Den Haag is dinsdagmiddag in de bosjes van het Uithofpark een foetus gevonden. Volgens de politie was de foetus niet levensvatbaar. ‘Wij zijn bezorgd om de moeder en hopen dat zij de noodzakelijke medische zorg krijgt’, laat de politie weten. Ze roept mensen die iets hebben gezien op om contact op te nemen. <

CvdK Paas: Rijk moet subsidiepot aanvullen

Het Rijk zou de subsidiepot voor Groningers die hun huis in het gaswinningsgebied willen versterken of verduurzamen zodanig moeten verhogen dat iedereen die in aanmerking komt, geld krijgt. Dat zegt een woordvoerder van de Groningse commissaris van de koning René Paas. De overheid heeft ruim 220 miljoen euro beschikbaar gesteld voor die operatie, maar het subsidieplafond was maandagavond al na een dag bereikt. De Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad willen zaterdagavond een ‘massale fakkelactie’ organiseren in het centrum van Groningen om hun ongenoegen te uiten. <

beeld anp

Tweede verdachte van mislukte kunstroof vast

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een mislukte kunstroof uit het Zaans Museum op 15 augustus. Het gaat om een 37-jarige man uit Purmerend. In september meldde een 49-jarige Amsterdammer zichzelf al bij de politie. Deze Henk B. zit nog steeds vast. Twee mannen probeerden op 15 augustus vorig jaar een werk van Monet, De Voorzaan en de Westerhem, te stelen, maar dat lukte hun niet. Het Zaans Museum kocht het befaamde schilderij in 2016 voor 1,16 miljoen euro. <

Curaçao erg in trek bij Nederlandse toeristen

Ondanks dat het aantal toeristen in Curaçao het afgelopen jaar met bijna de helft is afgenomen ten opzichte van 2019, is het eiland populairder dan ooit onder Nederlanders. Dat staat in een overzicht dat het Curaçaose toerismebureau maandag heeft gepresenteerd. Het aantal Nederlanders dat naar Curaçao is afgereisd, is tijdens de pandemie flink gestegen. <

beeld anp

Douane vindt 3710 kilo cocaïne in Antwerpen

De Belgische douane heeft vorige week 3710 kilogram cocaïne in het Antwerpse havengebied in beslag genomen, meldt het federale ministerie van Financiën. De drugs zaten verstopt in zakken tussen een lading rijst in een container. De container was vanuit het Zuid-Amerikaanse Ecuador de Antwerpse haven binnengekomen op het schip MSC Giselle. <

Roep om aftreden Britse premier om tuinfeest

Leden van de Britse oppositie willen dat premier Boris Johnson aftreedt na nieuwe berichten dat de regering een feest zou hebben gehouden terwijl het land in lockdown zat. Een uitnodiging voor een tuinfeest in mei 2020 lekte maandagavond uit in Britse media. Het feest zou hebben plaatsgevonden in de tuin van regeringskantoor en ambtswoning 10 Downing Street. Ruim honderd ambtenaren zouden de uitnodiging hebben gehad. <

Duitse minister vreest voor klimaatdoelen 2030

Duitsland haalt zijn klimaatdoelstellingen in 2030 zeker niet als geen verregaande maatregelen worden getroffen, waarschuwt de nieuwe Duitse minister van Economische Zaken en Klimaatbescherming Robert Habeck. ‘De komende jaren moeten we efficiënter en sneller worden’, aldus de bewindsman van de Groenen, die maande de inspanningen te verdriedubbelen om de ‘gigantische’ taak te volbrengen. <

Taliban willen Afghaanse vliegtuigen terug hebben

De Taliban eisen dat Afghaanse militaire vliegtuigen en helikopters die nu in Oezbekistan en Tadzjikistan staan zo snel mogelijk terugkomen. Het gaat om tientallen toestellen die na de machtsovername van de Taliban in augustus door Afghaanse piloten naar buurlanden zijn gevlogen. De toestellen werden gebruikt door het voormalige Afghaanse regime. <

‘Liever aangepast vaccin dan boosterherhaling’

Het steeds herhalen van boosterprikken is geen levensvatbare strategie, stellen experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In plaats daarvan heeft het de voorkeur nieuwe vaccins te ontwikkelen die overdracht van het coronavirus beter tegengaan. Tot nu toe is de WHO afwachtend met haar oordeel over het aanpassen van bestaande vaccins om de dominante omikronvariant tegen te gaan. <

Oceaan werd warmer ondanks koude stroming

De temperatuur van de oceanen is in 2021 voor het zesde achtereenvolgende jaar toegenomen. Dat is ondanks natuurverschijnsel La Niña, dat een afkoelend effect heeft op het water in de Stille Oceaan door een koude stroming voor de kust van Zuid-Amerika. Internationale onderzoekers, onder meer uit China en de Verenigde Staten, hebben deze bevindingen dinsdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Advances in Atmospheric Sciences. <

VN willen 5 miljard dollar voor Afghanistan

De Verenigde Naties willen ruim 5 miljard dollar (ruim 4,4 miljard euro) ophalen om de humanitaire crisis in Afghanistan dit jaar te bestrijden. Het is het hoogste bedrag ooit dat de volkerenorganisatie vraagt voor noodsteun aan een land. Sinds de machtsovername van de Taliban dreigt een grote humanitaire crisis in Afghanistan. Volgens de VN kampt een groot deel van de bevolking met honger, hebben boeren te maken met droogte en kunnen miljoenen kinderen niet naar school. <

beeld anp

Verre planeet heeft de vorm van een rugbybal

In een ver stelsel staat een planeet die niet rond is, zoals de aarde, maar die de vorm van een rugbybal heeft. De planeet heeft die ongebruikelijke vorm hoogstwaarschijnlijk door de kracht van de ster waar hij omheen draait, melden de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en de universiteit van Bern in Zwitserland. De planeet heeft de wetenschappelijke naam WASP-103b. <

Noord-Korea vuurt weer soort ballistische raket af

Noord-Korea heeft een soort ballistische raket afgevuurd, de tweede in een week tijd. Deze vloog volgens Zuid-Koreaanse militaire zegslieden met een topsnelheid van 12.250 kilometer per uur. Door de hoge snelheid kunnen bestaande afweersystemen de raketten niet of nauwelijks onderscheppen. <

Internationale troepen gaan weg uit Kazachstan

De terugtrekking van de internationale troepen in Kazachstan begint binnen twee dagen en zal hooguit tien dagen duren, zo heeft president Kassym-Jomart Tokajev bekendgemaakt. Het door Rusland geleide militaire bondgenootschap CSTO hielp op zijn verzoek bij het beëindigen van de onrust in het land. Demonstraties tegen de stijging van brandstofprijzen liepen vorige week flink uit de hand. <

beeld anp

Personeel brouwerijen Heineken legt werk neer

Het personeel van de brouwerijen van Heineken in Den Bosch en Zoeterwoude legt vrijdag het werk neer. Ook bij frisdrankfabrikant Vrumona in Bunnik, die onderdeel is van het bierconcern, wordt gestaakt, heeft vakbond FNV aangekondigd. Reden is het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuwe cao. FNV en CNV wezen het eindbod van Heineken al eerder af. <

Aantal faillissementen veel lager dan voorheen

Het aantal faillissementen lag vorig jaar lager dan in voorgaande jaren. Dat meldt de Raad voor de rechtspraak, die de door rechtbanken uitgesproken bankroeten bekeek. In totaal ging het vorig jaar om zo’n 2300 faillissementen, waarvan 1700 bedrijven of organisaties en 600 personen. Dat aantal is aanzienlijk lager dan de iets meer dan 4000 faillissementen van het eerste coronajaar 2020. <

Horecasector goed voor helft NOW-aanvragen

Bijna de helft van de toegekende aanvragen voor coronaloonsteun is afgelopen periode naar horeca- en cateringbedrijven gegaan. Dat meldt uitvoeringsinstantie UWV, dat de aanvragen voor de NOW-steun verwerkt. In totaal keurde het UWV al zo’n 22.500 aanvragen voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid goed en werd al zo’n 587 miljoen euro aan voorschotten uitgekeerd in de zevende periode. <

Europeanen leggen nog altijd veel geld opzij

Europeanen hebben in juli, augustus en september minder gespaard dan in de voorgaande maanden, maar de hoeveelheid geld die ze opzijlegden was nog altijd historisch hoog. Coronabeperkingen zorgen ervoor dat huishoudens minder mogelijkheden hebben om geld uit te geven in bijvoorbeeld restaurants, winkels of op vakantie. Het overgebleven geld belandt vaak op de spaarrekening. <