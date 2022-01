Patiënten: onderzoek sluiting (kind)hartcentra

Den Haag

Ruim 350 ondertekenaars hebben dinsdag een brief gestuurd aan de nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66). Zij vinden dat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar mogelijke gevolgen van het concentreren van hartchirurgie bij kinderen en hoogcomplexe ingrepen bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking.

Voormalig zorgminister Hugo de Jonge besloot deze zorg in de toekomst plaats te laten vinden in het Erasmus MC in Rotterdam en in het UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Daardoor vallen het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) en het Universitair Medisch Centrum Groningen af. Ondertekenaars van de brief vrezen dat de zorg minder bereikbaar wordt. <

