Nieuwe Dikke Van Dale genderneutraal

In de nieuwste editie van de Dikke Van Dale, het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, krijgt een groot aantal woorden dat naar mensen verwijst naast een ‘m’ en ‘v’ ook een genderneutrale ‘x’. De aanduiding m/v/x is vanaf 22 maart te zien in de nieuwe editie en online. Bij bijna 15.000 woorden komt de nieuwe toevoeging te staan, alle ‘de-woorden’ die een persoon aanduiden, maar die niet per se verwijzen naar een biologisch geslacht. <

