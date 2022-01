Zorgen om studenten in lockdown: ‘Klachten als uitzichtloosheid en eenzaamheid verergeren’

‘Er is een limiet aan hoeveel je kunt kunt hebben, en corona is duidelijk een extra stressfactor. Daarom moet je soms tevreden zijn met kleine stapjes.’

‘Een heleboel meer studenten’, antwoordt Rob van Waarde als hem wordt gevraagd of meer studenten om hulp vragen. Van Waarde is studentenpastor in Rotterdam en Leiden, waar hij studenten van hogescholen en universiteiten spreekt. ‘Veel studenten worstelen met hun inspiratie en motivatie. Vooral voor de kerstvakantie bleek dat deze lockdown echt een nieuwe tik is.’

Ook op de Radboud Universiteit is veel vraag naar gesprekken met hulpverleners, merkt studentenpsycholoog Hilde Bruinsma. ‘Daardoor zijn de wachttijden vaak enkele weken, terwijl we juist laagdrempelig willen zijn.’ Bruinsma is aan het begin van dit collegejaar bij de universiteit begonnen, omdat veel behoefte was aan extra studentenpsychologen. Nu melden dagelijks acht tot tien ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .