In de Verenigde Arabische Emiraten is vrijdag geen vaste vrije dag meer

Moslims in de Verenigde Arabische Emiraten moesten afgelopen vrijdag voor het eerst hun vrijdaggebed doen op een ‘normale’ werkdag. Het land is overgeschakeld naar het ‘westerse’ weekend op zaterdag en zondag.

Op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar zochten moslims in Dubai een plek vlak bij hun werk om het vrijdaggebed te verrichten.

Dubai

Dat leidde tot rommelige en verwarrende situaties. Werknemers rolden hun gebedskleed uit in de open lucht, vlak bij hun werkplek. Het ‘nieuwe weekend’ geldt voor de publieke sector en het onderwijs. Ook scholen moesten hun programma dus aanpassen. Tegelijk kunnen commerciële bedrijven hun eigen keuzes maken, en kiezen juist voor de vrijdag als vaste vrije dag.

Het land kondigde de verandering in december aan, tot ieders verrassing. Net als in veel andere Golfstaten waren vrijdag en zaterdag er de vaste vrije dagen. De Verenigde Arabische Emiraten hebben vooral een economisch motief. Het land denkt zo beter te kunnen concurreren met Saudi-Arabië. Ook is de hoop dat de vijfdaagse werkweek de balans tussen werk en privé verbetert.

Het is..

