‘Bescherm vrije keuze zwangeren’

De vrijheid van zwangere vrouwen om te kiezen voor een thuisbevalling staat onder druk, stellen de initiatiefnemers van het platform Noodalarm Geboortezorg. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers moet wat hen betreft de veranderingen in de geboortezorg terugdraaien.

Den Haag

Al 102.572 mensen hadden maandagavond een petitie ondertekend van het platform Noodalarm Geboortezorg. Deze wil de onafhankelijkheid van verloskundigen beschermen en daarmee de vrijheid van vrouwen garanderen om, als ze dat willen, voor een thuisbevalling te kiezen.

De petitie loopt al sinds een jaar en is een reactie op een maatregel van het vorige kabinet. Vanaf 2022 is volgens de petitie de bekostiging van de geboortezorg veranderd. Daardoor wordt de verloskundige zorg opgenomen in grote ziekenhuisorganisaties. Vrouwen zijn dan voor een bevalling vaker op ziekenhuizen aangewezen.

Dit tast niet alleen de positie van de verloskundige en de vrijheid van vrouwen aan, betogen de initiatiefnemers. Ook zal het de zorgkosten doen stijge..

