Gemeenten verrast door ongegronde asielaanwijzing

Venray / Rotterdam

‘Wij zijn er eigenlijk steeds van uitgegaan dat de aanwijzing juridisch klopte’, zegt een woordvoerster van de gemeente Venray. ‘Nu dat anders blijkt te zijn gaat het college van burgemeester en wethouders dinsdag hierover vergaderen.’

Ahmed Aboutaleb, voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, noemt de bekentenis verbazingwekkend. ‘Ik las al dat juristen de juridische basis van de aanwijzing betwisten. Het blijkt dus waar te zijn. In het telefoongesprek met mij wekte de staatssecretaris de indruk dat ze een aanwijzing geeft in juridische zin en niet in bestuurlijke zin’, aldus Aboutaleb, die de gang van zaken slecht noemt voor de bestuurlijke verhoudingen. ‘Ik heb houvast aan het feit dat we iets goeds aan h..

