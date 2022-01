Mona Keijzer niet terug in de Kamer

Oud-staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) wil ‘niet nu alsnog toetreden’ tot de Tweede Kamer. Liever speelt ze een ‘actieve, onafhankelijke rol’ in het publieke debat.

Den Haag

In een verklaring op Twitter geeft ze aan dat ze in haar eigen partij wel het ‘tegengeluid’ wil laten horen. Eind september werd Keijzer ontslagen nadat ze zich had uitgesproken tegen de bredere invoering van de coronapas.

Keijzer stond voor de verkiezingen op de CDA-lijst, maar gaf in september ook haar zetel op. Omdat CDA-leider Wopke Hoekstra opnieuw het kabinet in gaat, kon Keijzer opnieuw kiezen alsnog haar zetel ‘op te eisen’. Maar daar ziet ze dus van af. Volgens EenVandaag hielden verschillende CDA’ers rekening met de terugkeer van Keijzer in de politiek. <

