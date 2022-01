Thuis is niet alles: op school komen leerlingen in ’t ritme

Middelbare scholen zijn sinds maandag weer open. Scholieren zijn opgelucht dat ze na een extra lange kerstvakantie weer naar school kunnen. ‘Het is best een saaie tijd.’

Veenendaal

Na drie weken kerstvakantie zijn de tweeduizend leerlingen van het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) weer terug op hun middelbare school. De vakantie startte een week eerder vanwege de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus. Maandag mochten de scholen hun deuren weer openen. ‘Een risico in epidemiologisch opzicht, maar ook een bewuste keuze om kinderen niet te remmen in hun ontwikkeling’, noemde demissionair zorgminister Hugo de Jonge de heropening van het basis- en voortgezet onderwijs vorige week.

Larissa Haalboom (17) vertelt in de pauze dat ze opgelucht is over het besluit van het kabinet. ‘Ik zit in mijn examenjaar, dus ik wil niet te veel missen.’ Ze wijst naar haar vrienden die zich verzameld hebben rond een ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .