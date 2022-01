Kabinet legt lat te hoog voor kwetsbare groep

De plannen van het nieuwe kabinet sluiten onvoldoende aan bij de levens van burgers. Dat ondermijnt de effectiviteit van het beleid. Rutte IV heeft te hoge verwachtingen van de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen. Ook is er te weinig oog voor de grote diversiteit in de samenleving en de polarisatie die dit soms tot gevolg heeft.

Den Haag

Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een korte analyse van het regeerakkoord. Daarin benadrukt het bureau onder meer dat de overheid oog moet hebben voor mensen in een kwetsbare situatie, ‘die de weg in de systemen niet vinden of het loket niet bereiken’.

Het regeerakkoord heeft wel ‘omzien naar elkaar’ in de titel, maar volgens het SCP rept het nergens over de gevolgen van scheidslijnen, segregatie en polarisatie in de samenleving. Het kabinet keurt ‘institutioneel racisme, etnisch profileren en vrouwenhaat’ af, maar zegt niets over hoe de overheid als werkgever daar zelf iets tegen wil gaan doen. De overheid zou een voorbeeldfunctie moeten vervullen als het gaat om ‘inclusief werkgeverschap’, stelt het bureau.

