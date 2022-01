Basisschool De Morgenster ontvangt kinderen met open armen. ‘Ze staan te trappelen bij het hek’

Maandag was het zover: na een verlengde kerstvakantie mochten alle leerlingen weer naar de basisschool. Zo ook op De Morgenster in Amsterdam. Juf Flora van groep 8: ‘In de vorige lockdown was het niet makkelijk om contact te houden met de leerlingen. Er verhuisde bijvoorbeeld een leerling plotseling, die heb ik nooit meer teruggezien.’

De leerlingen van groep 8 van De Morgenster in Amsterdam zijn blij dat ze weer naar school mogen. (beeld Martin Waalboer)

Maandag was het zover: na een verlengde kerstvakantie mochten alle leerlingen weer naar de basisschool. Zo ook op De Morgenster in Amsterdam. Juf Flora van groep 8: ‘In de vorige lockdown was het niet makkelijk om contact te houden met de leerlingen. Er verhuisde bijvoorbeeld een leerling plotseling, die heb ik nooit meer teruggezien.’

Amsterdam

Middenin de wijk Holendrecht staat een veelkleurige school, de evangelische basisschool De Morgenster in Amsterdam. De school ligt achter een parkeerplaats waar begin vorig jaar een baby in de vuilnisbak werd gevonden. Die gebeurtenis staat in schril contrast met het gezellige schoolgebouw, de stadse school waar verschillende nationaliteiten zich thuisvoelen. Het lokaal van groep 8..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .