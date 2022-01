OMT: draag op meer plekken medische mondmaskers • Scholen weer open

Welkom in het coronablog. In dit liveblog houden we je op de hoogte van al het coronanieuws, uit binnen- en buitenland.

Kort overzicht:

• De kerstvakantie is voorbij en daarom gaan de basisscholen en de middelbare scholen maandag weer open. Ook de buitenschoolse opvang begint weer.

• Mensen zouden ook een medisch mondmasker moeten dragen in publieke buitenruimtes waar niet voldoende afstand kan worden gehouden, adviseert het OMT.

[11:25] Zorgmedewerkers komen naar geopende sportschool in Beverwijk

Zo’n 25 zorgmedewerkers werken zich maandagochtend in het zweet bij sportschool Cardio Fitness Beverwijk. Eigenaresse Debbie Keskin vindt het tot nu toe geslaagd. ‘Iedereen is hartstikke positief en dankbaar. Ze vinden het fijn dat ze even een uitlaatklep hebben.’ De sportschool, die sinds 19 december officieel dicht is vanwege de lockdown, kondigde afgelopen weeken..

