Advocate arrestant A2: cliënt reed te hard

De man die donderdag is aangehouden tijdens een politieactie op de A2 wegens een dreigende situatie rond misdaadverslaggever John van den Heuvel reed te hard en ‘misschien ook te dicht op auto’s waarvan hij niet wist dat dit de journalist John van den Heuvel en de omringende beveiliging betrof’.

Amsterdam

Dat stelt zijn advocaat Veerle Hammerstein zaterdag in een op Twitter gepubliceerde verklaring. Volgens Hammerstein heeft haar cliënt vanaf het begin verklaard dat hij van zijn werk kwam. Na een stopteken van de politie zou hij meteen zijn gestopt. Hij ‘heeft meegewerkt aan het onderzoek’, aldus de advocaat. ‘In zijn auto zijn geen strafbare goederen aangetroffen.’

De raadsvrouw stelt dat de verklaring van haar cliënt momenteel wordt geverifieerd. Ook zou onderzoek worden gedaan naar de ‘overige omstandigheden die voor de politie aanleiding waren om van een dreiging uit te gaan’. Hammerstein stelt verder dat de onrust die bij de politie is ontstaan te begrijpen is. Maar volgens haar is het van belang om het o..

