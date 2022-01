Nederlander keek in 2021 iets minder tv

Nederlanders keken in 2021 iets minder televisie dan een jaar eerder. Gemiddeld zaten mensen zo’n 2 uur en 34 minuten per dag voor de de buis, zes minuten minder dan in 2020, staat in het jaaroverzicht van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De totale schermtijd per dag, inclusief uitgesteld kijken en streamingdiensten, bedroeg 3 uur en 20 minuten. Ook dat is zes minuten minder dan in 2020. Nederlanders keken met 27 minuten per dag wel meer naar uitgestelde tv. Dit was een jaar eerder nog 24 minuten.

Verreweg de meeste mensen zagen het afgelopen jaar de finale van het Eurovisie Songfestival. Bijna 9 miljoen mensen keken minstens een minuut naar het evenement dat afgelopen jaar in Nederland plaatsvond. Naar de hele uitzending keken gemiddeld bijna 5,56 miljoen mensen.

Alleen de EK-wedstrijden van het Nederlands voetbalelftal tegen Oostenrijk (5,57 miljoen) en Tsjechië (5,74) scoorden een nog iets hoger gemiddelde. <

