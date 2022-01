De acties van Forum voor Democratie zullen direct of indirect leiden tot geweld, voorspelt GroenLinks-leider Jesse Klaver. In een blogpost waarschuwt hij voor de gevolgen van de uitlatingen en het handelen van de partij van Thierry Baudet.

Den Haag

Baudet plaatst zich met zijn uitlatingen volgens Klaver buiten de rechtsorde. En ‘als je democratische strijd als middel verwerpt, rest alleen politiek geweld’, stelt Klaver.

FVD-politici in het parlement spreken tegenwoordig met enige regelmaat over tribunalen en het ‘ten val brengen’ van het ‘regime’. ‘Deze woorden en frames zijn antidemocratisch. En staatsgevaarlijk’, zegt Klaver daarover. Hij legt uit dat GroenLinks het vaak genoeg ook niet eens is met regels die worden vastgesteld. Maar omdat dit via een democratisch proces gaat, legt de partij zich erbij neer wanneer die regels ingaan.

‘Als je afscheid neemt van dat principe, dan neem je afscheid van het idee van democratie’, zegt hij. Daardoor ‘dreigen we af te stevene..

