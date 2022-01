De familie van Sam Hooftman (17) uit Overveen bevestigt dat Sam is overleden. Zijn lichaam is vrijdagmiddag gevonden in de Leidsevaart in Haarlem. ‘De nachtmerrie is werkelijkheid geworden’, schrijft de familie. De politie deed vrijdag een zoekactie naar Sam, die sinds woensdagavond vermist was. <

Celstraf voor rapper die aanzette tot geweld

Een 29-jarige man uit Deventer is vrijdag veroordeeld tot zes weken cel waarvan vier weken voorwaardelijk voor het aanzetten tot geweld tegen minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte. De 29-jarige Bouke van de V., met de artiestennaam Convex Kafka, stuurde een dreigtweet kort nadat journalist Peter R. de Vries was neergeschoten. <

Gemeenten moeten colorverbod schrappen

Gemeenten moeten het zogeheten colorverbod schrappen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het gaat om het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties, zoals het logo van een motorclub. Dit meldde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijdag op basis van een uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde dat het colorverbod in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. <

beeld anp

Kind onder 12 kan na 18 januari ingeënt worden

Niet-kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen vanaf eind deze maand worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Ouders krijgen tussen dinsdag 18 en zaterdag 22 januari een brief waarin staat dat ze een afspraak kunnen maken. Het is de bedoeling dat de eerste prikken in de week erna worden gezet. <

‘Kinderen in groep 7 verspreiden naaktfoto’s’

Kinderen die in groep 7 en 8 van de basisschool zitten, dus van ongeveer 10, 11 en 12 jaar oud, delen soms al naaktfoto’s van leeftijdsgenootjes met elkaar. Dat concluderen bureau DUO Onderwijsonderzoek en Advies en het journalistieke platform Pointer van KRO-NCRV. Zij hebben samen een enquête uitgevoerd onder medewerkers van basisscholen en middelbare scholen. De onderzoekers bevroegen meer dan 400 leraren van groepen 7 en 8. <

Aantal overlijdens daalt, net geen oversterfte

Het aantal sterfgevallen in Nederland is vorige week voor de vierde week op rij gedaald. Er was, vooral door een daling van de sterfte bij 80-plussers, net geen sprake van oversterfte. In alle voorgaande weken in december was er wel oversterfte, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorige week overleden zo’n 3500 mensen. <

2G-plusbeleid in Duitse restaurants en cafés

Duitsland gaat over op een 2G-plusbeleid voor restaurants en cafés, wat betekent dat naast het tonen van een vaccinatie- en herstelbewijs ook een coronatest verplicht is. De testverplichting geldt niet voor mensen die een boosterprik hebben gehad. Verder wordt de quarantaineduur ingekort. Bondskanselier Olaf Scholz en de leiders van de deelstaten hebben besloten dat mensen tien dagen moeten thuisblijven na contact met een besmet persoon. <

beeld anp

Berlijner levenslang na kannibalistische moord

Een inwoner van Berlijn is tot levenslang veroordeeld voor de moord op een man, volgens de rechter voor het vervullen van ‘kannibalistische fantasieën’. Ook is hij schuldig bevonden aan het onteren van het lichaam. De 42-jarige Stefan R. lokte zijn slachtoffer (43) in september 2020 naar zijn woning in Berlijn, enkele uren nadat ze elkaar via een datingapp hadden leren kennen. <

Vaccinatieplicht voor 50-plussers in Italië

Italië telt bijna 2,2 miljoen 50-plussers die nog niet zijn gevaccineerd tegen COVID-19, maar dat volgens de nieuwe regels wel moeten doen. De regering besloot eerder deze week een vaccinatieplicht voor deze leeftijdsgroep in te voeren. De 50-plussers vormen een grote groep onder de ongevaccineerden in Italië, dat zo’n 60 miljoen inwoners heeft. <

Britse militairen helpen in ziekenhuizen Londen

Circa tweehonderd militairen zijn in ziekenhuizen in Londen aan het werk gegaan om er het gebrek aan personeel te helpen verlichten. Onder de militairen die te hulp schieten zijn artsen van het leger. De coronamaatregelen die mensen verplichten zich te isoleren leiden ook bij de nationale gezondheidsdienst NHS tot personeelsgebrek en zetten de zorg onder grote druk. <

Oscarwinnaar Sidney Poitier overleden

Acteur en Oscarwinnaar Sidney Poitier is op 94-jarige leeftijd overleden. De Bahamaans-Amerikaanse acteur was de eerste zwarte acteur die de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol won. Hij kreeg hem in 1963 voor zijn rol in de film Lilies of the Field. De minister van Buitenlandse Zaken op de Bahama’s, Fred Mitchell, bevestigde het nieuws aan diverse media. In 2002 werd Poitier nogmaals met een Oscar onderscheiden. <

beeld anp

Drie keer levenslang voor moord op jogger

Drie witte Amerikanen zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op de zwarte jogger Ahmaud Arbery in de Amerikaanse staat Georgia begin 2020. Het drietal achtervolgde Arbery in pick-ups en schoot hem van dichtbij dood met een jachtgeweer. Afgelopen november werden de drie schuldig bevonden. <

Taliban roepen op tot internationale hulp

De Taliban roepen op tot internationale hulp voor de Afghaanse bevolking, die te maken heeft met een humanitaire crisis. De wereld moet volgens vicepremier Abdul Ghani Baradar het volk steunen ‘zonder enige politieke vooringenomenheid en zijn humanitaire verplichtingen nakomen’. De vicepremier en mede-oprichter van de Taliban verklaart dat op verschillende plekken mensen geen eten, onderdak, warme kleding of geld hebben. <

Journalisten komen om bij interview Haïti

Twee journalisten zijn donderdag in Haïti om het leven gebracht toen zij op het punt stonden om een bendeleider te interviewen. Volgens de politie en lokale media zou het tweetal door bendeleden van een rivaliserende groepering zijn neergeschoten. Een derde journalist wist te ontkomen. Een van de omgebrachte journalisten werkte voor de Canadese radiozender Ecoute FM. <

Kamala Harris was dicht bij ontdekte pijpbom

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris was vorig jaar op 6 januari in het hoofdkantoor van het Democratisch Nationaal Comité (DNC) in Washington, waar op dat moment een zogenoemde pijpbom werd ontdekt. Ingewijden melden dat aan de Amerikaanse nieuwssite Politico. De bom werd onschadelijk gemaakt en veroorzaakte geen schade, maar het was niet bekend dat Harris zich zo dicht bij het explosief bevond. <

Vakbond FNV dreigt met stakingen bij Heineken

Vakbond FNV dreigt met stakingen bij bierconcern Heineken omdat de brouwer zijn personeel zou afschepen met een magere loonsverhoging. Als het bedrijf niet voor dinsdag 17.00 uur met een beter cao-bod komt, volgen er volgens een door de bond verstuurd ultimatum acties. FNV wijst erop dat de loonsverhogingen die Heineken heeft voorgesteld lager zijn dan de inflatie. <

Zaak vanwege ‘ongelijke’ coronasteun voor zzp’ers

Een belangenorganisatie klaagt de Staat aan omdat ze de verschillen tussen coronasteun voor werknemers en zzp’ers oneerlijk vindt. Via een bodemprocedure in Den Haag eist de Werkvereniging, een platform voor zelfstandig werkenden, dat de vergoedingen meer worden gelijkgetrokken. Mensen met een eigen onderneming zonder personeel worden maximaal tot bijstandsniveau gecompenseerd. <

UWV open voor vragen over definitieve NOW

Uitkeringsinstantie UWV blijft komend weekend open voor ondernemers met vragen over de definitieve berekening van de loonsteun die ze in het voorjaar van 2020 hebben ontvangen. Zondag is de laatste dag om die vaststelling aan te vragen. Dit najaar hadden zo’n 9500 werkgevers de aanvankelijke deadline voor de aanvraag, die op 31 oktober was, niet gehaald. <

Minder banen erbij in VS, werkloosheid daalt

Er zijn in de Verenigde Staten in december net geen 200.000 banen bijgekomen in de private sector. Dat cijfer van het ministerie van Arbeid was lager dan in november en ook veel lager dan economen hadden verwacht, al werden de aantallen banen in de maanden oktober en november nog wel naar boven bijgesteld. Ook daalde de werkloosheid aanzienlijk. <

beeld anp

‘Richard Branson komt met fonds naar Damrak’

Topman Richard Branson van Virgin Group heeft plannen om met een speciaal investeringsfonds naar de Amsterdamse beurs te gaan. Dat meldt Sky News op basis van ingewijden. De beursgang van de zogeheten spac, een lege beurshuls waarmee geld wordt opgehaald om een bedrijf over te nemen en zo een beursnotering te geven, zal mogelijk in het eerste kwartaal worden aangekondigd. <

Weer minder friet bij McDonald’s in Japan

Klanten van McDonald’s in Japan krijgen de komende tijd weer minder frietjes bij hun bestelling. De fastfoodketen moet rantsoeneren vanwege een vertraging in de levering van aardappelen door slechte weersomstandigheden. Gedurende een maand verkoopt McDonald’s in Japan alleen kleine porties patat. De fastfoodketen was juist vorige week weer begonnen met het verkopen van alle portiegroottes op het menu. <

beeld anp

Economisch vertrouwen EU daalt in coronagolf

Huishoudens, winkeliers en dienstverlenende bedrijven in de Europese Unie zijn in december somberder geworden over de economie. De snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus lijkt daarvan de oorzaak. Vooral in Nederland, waar een gedeeltelijke lockdown overging in de volledige sluiting van de horeca, winkels en bioscopen, daalde het vertrouwen hard. <

Tim Cook verdiende 100 miljoen dollar in 2021

Apple heeft topman Tim Cook afgelopen jaar bijna 100 miljoen dollar betaald voor zijn diensten, omgerekend zo’n 88,5 miljoen euro. Dat blijkt uit officiële documenten die het techconcern bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC indiende. Het grootste deel van dat bedrag bestaat uit aandelenopties. <

Ajax aangesproken op overtreden coronaregels

Ajax heeft vanuit de politiek een berisping gekregen voor het niet naleven van de coronaregels. Volgens vertrekkend coronaminister Hugo de Jonge is de landskampioen daarop aangesproken. ‘Iedereen moet zich gewoon aan de regels houden’, zei De Jonge. De landskampioen brak woensdag het trainingskamp in Portugal af vanwege enkele coronabesmettingen binnen het gezelschap van ruim zestig personen. Degenen die positief testten, bleven niet in quarantaine in de Algarve. <