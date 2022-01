Ondanks verschillende misstanden wil de overheid screening van humanitaire hulpverleners nog niet verplichten.

Den Haag

Diverse Tweede Kamerleden hebben aangegeven dat ze opheldering willen van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Toen in 2018 de seksschandalen in Haïti aan het licht kwamen, werd er groot alarm geslagen in de humanitaire hulpverleningssector. Er moest iets gebeuren om misbruik te voorkomen. Dit resulteerde in het rapport Gezamenlijk Actieplan Integriteit van een brede coalitie van ontwikkelings- en humanitaire hulporganisaties. Hierin wordt onder andere gepleit voor een sectorspecifieke VOG.

Het voordeel van een sectorspecifieke VOG is dat het wettelijk verplicht wordt voor alle hulporganisaties (ook de kleine initiatieven) om hun nieuwe medewerkers te screenen op machts- en seksueel misbruik..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .