Programma om buitenspelen te stimuleren

In de winter spelen kinderen tot twaalf jaar gemiddeld acht uur per week buiten. Bijna de helft van de kinderen gaat minder dan vijf uur per week naar buiten. Daarom heeft IVN Natuureducatie een speciaal buitenspeelprogramma voor de winter ontwikkeld.

IVN Natuureducatie heeft de activiteiten zoals buiten koken en kampvuurtjes stoken drie jaar lang uitgeprobeerd in samenwerking met kinderopvangorganisatie Humankind, die 470 vestigingen heeft in het hele land. Hartje Winter zou vorig jaar al landelijk uitgerold worden, maar door de coronacrisis ging dat niet door.

IVN wil dat buitenspelen in de wintermaanden vanzelfsprekend wordt. Kinderen brengen in de koude maanden veel tijd achter schermen door, terwijl buitenspelen goed is voor de motoriek, de concentratie en de gezondheid, stelt de natuurorganisatie. Frisse lucht zorgt voor de aanmaak van vitamine D, wat onder andere een positief effect heeft op het immuunsysteem. ◀