Jongeren zijn het coronabeleid zat: ‘Genoeg is genoeg’

Amsterdam

Met een spreekdemonstratie in hartje Amsterdam willen jongeren hun geluid laten horen. ‘Jongeren zijn het zat!’, roept de flyer. ‘We hebben genoeg van de nevenschade en destructieve gevolgen van het coronabeleid!’ Iedereen die gehoord wil worden, krijgt een kans het podium te beklimmen.



Twee jongerenorganisaties, de Bovenwijsbond en Studenten voor Open Onderwijs, maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen. Met name de coronapas in het onderwijs zorgt ervoor dat jongeren zich ongelukkig voelen. Sommigen hebben een problematische thuissituatie en gaan liever naar school, waar ze zich wél thuisvoelen. Die mogelijkheid valt nu weg. ‘Dat is een vorm van nevenschade die we onder de aandacht willen brengen’, zegt Lacey B..

