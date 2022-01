Proef met extra oordeel over afrijden gaat snel van start

Den Haag

Het gaat om een pilot onder leiding van het ministerie, die wordt uitgevoerd in samenwerking met de branche en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), meldt die laatste partij.

Het plan om twee rijscholen te laten bepalen of iemand mag afrijden was een van de adviezen van een commissie onder leiding van voormalig SP-leider Emile Roemer, die in april vorig jaar een rapport uitbracht over het verbeteren van de kwaliteit van de rijscholenbranche. Van het CBR mag het plan zo snel mogelijk worden ingevoerd.

echt klaar

Het CBR wil dat kandidaten op examen komen als zij daar echt klaar voor zijn en daarmee de kans dat zij slagen vergroten, zegt een woordvoerder.

Dit zou volgens het bureau lukken als in de toekomst twee rijscholen..

