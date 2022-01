Kardinaal Eijk dwingt pastoors gelovigen toe te laten tot eucharistievieringen

Kardinaal Eijk heeft zijn pastores en parochiebesturen opgedragen om gelovigen toe te laten tijdens eucharistievieringen. Volgens het aartsbisdom worden momenteel in 6 van de 42 fusieparochies alleen online-kerkdiensten aangeboden, zonder gebruik te maken van het huidige toegestane maximum aantal van vijftig gelovigen.

Utrecht

Kardinaal Eijk geeft deze opdracht in een brief die hij vrijdag aan alle pastoors en parochiebesturen, maar ook aan alle andere pastoraal werkenden richtte. ‘Ik draag u bij dezen op om op zo kort mogelijke termijn maar in elk geval vanaf zondag 16 januari gelovigen conform het coronaprotocol van de Nederlandse bisschoppenconferentie weer toe te laten tot de vieringen.’

Eijk schrijft dat hij van parochianen ‘brieven en e-mails met zeer teleurgestelde of boze reacties’ heeft ontvangen en zegt daar ‘veel begrip’ voor te hebben. ‘Immers, het kunnen bijwonen door onze gelovigen van vieringen is essentieel voor hun zielenheil.’

Bovendien is het volgens Eijk ‘essentieel voor de voortgang van ons kerkelijk leven’. Wanneer gelovige..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .