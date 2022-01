Opluchting bij open schooldeuren. ‘School is een plek van hoop’

De scholen zijn weer open, online onderwijs is nu niet nodig. Extra maatregelen tegen de omikronvariant lijken de meeste scholen niet te hebben genomen. Ze zijn vooral blij dat de leerlingen gewoon weer in de klas mogen zitten.

Directeur Ruijgrok: Ik ben blij dat afstandsonderwijs nu niet nodig is. Online lesgeven betekent in de praktijk dat alleen de kernvakken worden gegeven.

Vandaag is het zover, scholen mogen hun deuren weer open doen voor leerlingen, tot grote vreugde van basisschooldirecteuren, leerkrachten en leerlingen. Na de in december aangekondigde schoolsluiting kregen de leerlingen een extra week kerstvakantie. Daarna bleef het onzeker of de scholen weer open konden, maar vanaf vandaag worden de leerlingen weer op school verwacht.

Harmjan Vedder is blij dat hij vandaag zijn leerlingen kan verwelkomen. Vedder is directeur van Gereformeerde Basisschool de Fakkel in Almelo en Gereformeerde Basisschool De Reflector in Hengelo. Vedder: ‘Dat de schoo..

