Bijbelse jongensnaam blijft favoriet: ‘Ik heb niet het idee dat ouders weten dat Sem de zoon van Noach is’

Bloothooft

Zijn eigen achternaam vindt hij bijzonder, en het heeft hem veel inspiratie opgeleverd voor zijn latere carrière. Naamkundige Gerrit Bloothooft (69) ging al op 15-jarige leeftijd op zoek naar de herkomst van zijn naam, die 350 jaar oud is. Bloothooft is inmiddels gepensioneerd, maar nog steeds gastonderzoeker bij het Utrechtse Instituut voor Taalwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Ook werkt hij samen met het Meertens Instituut, aan de voornamenbank. Bloothooft: ‘Ik heb nooit last gehad van mijn naam, het was een bekende naam in Noord-Holland. Later bleek het zelfs handig, mensen onthouden mijn naam gemakkelijk.’



Gerrit Bloothooft - beeld beeld Ron Beenen

De populairste jongensnaam in 2021 was Noah (945 keer), de populairs..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .