Ziekenhuizen vrezen personeelstekorten door omikron, ook thuiszorg moet op laag pitje

De snelle opmars van de omikronvariant van het coronavirus leidt tot zorgen over de continuïteit van zorg. In een sector die al geteisterd wordt door personeelstekorten en een hoog ziekteverzuim is nóg meer uitval van personeel nauwelijks op te vangen. Dat blijkt uit een rondgang langs organisaties uit diverse zorgsectoren.

Amsterdam

De omikrongolf komt bovenop een belabberde uitgangspositie: in november - de laatst bekende cijfers - zat 8,85 procent van het zorgpersoneel ziek thuis, een record. ‘En in december, nog voor de boostercampagne, was het mogelijk nog hoger’, zegt een woordvoerder van ouderenzorgorganisatie Actiz.

‘Voorop staat dat we staan voor de continuïteit van zorg’, zegt de woordvoerder van Actiz. ‘Dat staan we al de hele pandemie. Door de omikron-variant hebben we daar opnieuw zorgen over.’ Al in november waarschuwde Actiz, samen met de huisartsen en de verpleegkundigen, dat met name in de thuiszorg en de huisartsenzorg alleen de hoogst noodzakelijke zorg nog kan worden geleverd. Hulp bij het douchen of aankleden staat op..

