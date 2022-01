Mediahistoricus Huub Wijfjes: ‘Nieuwe omroepen hebben meer nodig dan enthousiasme’

Het is voor nieuwe omroepen moeilijk om hun ideeën en enthousiasme in concrete omroepprogramma’s waar te maken, stelt mediahistoricus Huub Wijfjes.

(beeld nd)

Het is zeker niet voor het eerst dat nieuwe omroepen, zoals Ongehoord Nederland (ON) en Omroep Zwart, een plek binnen het publieke bestel proberen te bemachtigen. De Mediawet biedt die mogelijkheid. Het lukt alleen niet alle initiatieven om formeel toe te treden. ‘Aspirant-omroepen proberen met grote bombarie het bestel binnen te komen. Als ze er eenmaal zitten, zijn ze eigenlijk slecht in staat om programma’s van kwaliteit te maken’, vertelt mediahistoricus Huub Wijfjes, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit van Amsterdam.

Wijfjes noemt het de ‘achilleshiel van nieuwe omroepen’. ‘Ze hebben een idee en een hoop enthousiasme. Ze richten zich op een groep in de samenleving die zich niet herkent in de bestaande omroepe..

