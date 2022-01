Terwijl Nederland op slot zit, past ook de Tweede Kamer zich aan de lockdown aan. Het parlement zou eigenlijk maandag 10 januari terugkomen van de kerststop, maar debatteert in ieder geval die eerste week alleen fysiek als het echt noodzakelijk is, meldt Kamervoorzitter Vera Bergkamp. <

Kaag in quarantaine door corona in omgeving

D66-leider Sigrid Kaag zit in quarantaine. ‘Iemand in mijn zeer nabije omgeving is positief getest op corona. Zelf heb ik geen klachten’, laat zij weten via Twitter. Haar overleg met formateur Mark Rutte doet ze daarom donderdag digitaal. Kaag is de beoogd minister van Financiën en vicepremier in het nieuwe kabinet. <

Nog twee verdachten Coolsingelrellen vast

De politie heeft dinsdag en woensdag twee mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de rellen op de Coolsingel in Rotterdam op 19 november vorig jaar. De twee, een 24-jarige inwoner van Bonaire en een 21-jarige Rotterdammer, hebben zich op een politiebureau in Dordrecht gemeld nadat beelden in een opsporingsprogramma en op sociale media waren getoond. In totaal zijn er nu 67 mensen aangehouden om de rellen op de Coolsingel. <

beeld anp

Man vast voor versturen doodsbedreigingen

Een 52-jarige man uit Duizel is woensdag opgepakt voor het versturen van doodsbedreigingen naar premier Mark Rutte. De man verstuurde de bedreigingen in oktober vorig jaar, via sociale media. Het zou gaan om doodsbedreigingen en berichten met een ‘sterk opruiend karakter’, meldt de politie. <

Helft minder loketten voor kaartverkoop NS

De NS gaat dit jaar het aantal vaste ticketservicebalies op stations terugbrengen van 36 naar 17. Daarvoor in de plaats zijn op sommige stations servicemedewerkers aanwezig in de stationshal en op het perron of krijgen reizigers op 251 stations ondersteuning op afstand via een servicezuil of hun eigen telefoon. NS zegt daarmee tegemoet te komen aan de behoefte van de reiziger aan meer onlinedienstverlening. <

beeld anp

OM legt lossen van schip met NAM-afval stil

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag het lossen van een schip met afval van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stilgelegd. Dat gebeurde na controles in de haven van Delfzijl. Volgens het OM kon de lading worden aangemerkt als gevaarlijk afval en daarvoor gelden speciale regels. De NAM zegt dat de samenstelling van het afval niet gevaarlijk is. <

Kabinet zet financiering UAWC definitief stop

Het kabinet gaat de Palestijnse organisatie Union of Agricultural Work Committees (UAWC) definitief niet meer subsidiëren. Dat gebeurt naar aanleiding van extern onderzoek naar de organisatie en de banden die zij zou onderhouden met het Volksfront voor de bevrijding van Palestina (PFLP). Nederland financierde de club voor Palestijnse boeren sinds 2007. <

Zes Afghanen onder tolkenregeling geland

Woensdag zijn zes Afghanen die onder de tolkenregeling vallen, geland op Schiphol. Het gaat om een tolk en familieleden. Zij zijn via de Verenigde Arabische Emiraten naar Nederland gekomen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De zes stonden op een lijst van mensen die de Nederlanders hebben geholpen in Afghanistan. Ze worden door de overheid geholpen met het opstarten van hun nieuwe leven in Nederland. <

Arib krijgt functie bij ziekenhuis OLVG

Voormalig voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib treedt toe tot de raad van toezicht van het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis. ‘Ze brengt een schat aan kennis en bestuurlijke ervaring mee, ook op het gebied van gezondheidszorg’, zo verklaart voorzitter Jan Kremer van dit gezelschap de benoeming van de parlementariër. De 61-jarige Khadija Arib is sinds 1998 lid van de Kamer voor de PvdA. Daar heeft ze zich langere tijd beziggehouden met gezondheidszorg en medisch-ethische vraagstukken. <

4180 kilo coke gevonden in Rotterdamse haven

In een container met bananen in de Rotterdamse haven is afgelopen donderdag een partij van 4180 kilo cocaïne aangetroffen. Het is daarmee op de valreep de grootste vangst van vorig jaar, met een straatwaarde van ruim 300 miljoen euro. De container uit Ecuador was onderweg naar de haven in Antwerpen. De drugs is inmiddels vernietigd, laat het Openbaar Ministerie weten. <

Duitse minister: kortere quarantaineperiode

De Duitse minister van Gezondheid Karl Lauterbach wil de quarantaineperiodes die in verband met het coronavirus zijn ingevoerd korter maken, vooral voor mensen in cruciale beroepen. Die zouden al na vijf of zeven dagen aan het werk moeten kunnen, terwijl dat nu nog veertien dagen is. Hij heeft daarover met de gezondheidsministers van de zestien deelstaten overleg gevoerd en ze zijn het eens, meldden Duitse media. <

Explosie in Turnhout door installatiefout

De dodelijke explosie in een flat in het Belgische Turnhout is mogelijk veroorzaakt door een fout bij de plaatsing van een gasfornuis, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. Bij de explosie kwamen vrijdag zeker vier mensen om het leven. Twee mensen raakten gewond. De flat stortte deels in. De autoriteiten doen nog onderzoek naar de oorzaak van de explosie. <

President Jair Bolsonaro ontslagen uit ziekenhuis

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is uit het ziekenhuis ontslagen, twee dagen nadat hij er met spoed werd opgenomen vanwege een darmobstructie. De president heeft problemen met zijn darmen omdat hij in 2018 in zijn buik werd gestoken. Dat gebeurde toen hij als presidentskandidaat campagne aan het voeren was. <

beeld anp

Taliban: onthoofd paspoppen in winkels

Winkeleigenaren in het westen van Afghanistan moeten van het Talibanregime etalagepoppen onthoofden. De paspoppen schenden islamwetten, menen de Taliban. Hun nieuwe regime heeft nog geen landelijk beleid opgesteld over mannequins en standbeelden. In eerste instantie bedekten winkeliers de hoofden van etalagepoppen met bijvoorbeeld sjaals of plastic zakken. <

Chinese stad Zhengzhou test 12 miljoen inwoners

De 12 miljoen inwoners van de Chinese stad Zhengzhou moeten allemaal een coronatest doen. De stad is in gedeeltelijke lockdown nadat de afgelopen dagen elf besmettingen waren vastgesteld. Meerdere wijken van Zhengzhou zijn dinsdag afgesloten. China hanteert een streng coronabeleid. Autoriteiten hopen uitbraken de kop in te drukken met lokale lockdowns en massaal testen. <

beeld anp

Man aangeklaagd voor moord op president Haïti

Een Colombiaanse oud-militair is dinsdag in de Verenigde Staten aangeklaagd voor zijn vermeende betrokkenheid bij de moord in juli op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse, heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. De 43-jarige Mario Palacios zou hebben behoord tot een groep van ongeveer twintig mannen die Moïse op 7 juli in zijn woning in Port-au-Prince heeft vermoord. Over de motieven van de aanvallers en wie hun opdrachtgever was, is nog niets bekend. <

ADP: grote banengroei in bedrijfsleven VS

In het Amerikaanse bedrijfsleven zijn afgelopen maand het grootste aantal mensen aan het werk gegaan in zeven maanden tijd. Vooral ondernemingen in de vrijetijdssector en horeca wisten meer mensen aan te nemen, meldt loonstrookverwerker ADP. De stijging, die hoger is dan verwacht, komt mogelijk doordat mensen zich hebben laten verleiden door hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. <

Duits kartelwaakhond wil Google aanpakken

De Duitse kartelwaakhond heeft Alphabet, het moederbedrijf van Google, woensdag bestempeld als een bedrijf van ‘groot belang op alle markten’. Deze stap maakt de weg vrij voor de mededingingsautoriteit om mogelijke concurrentieverstorende activiteiten van het Amerikaanse internetconcern aan te pakken. <

‘Inflatie in eurozone nadert hoogtepunt’

De snel oplopende inflatie in de eurozone, die beleidsmakers verraste, heeft bijna het hoogtepunt bereikt. Dat zei de Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau, die ook bestuurslid is bij de Europese Centrale Bank, in een nieuwjaarstoespraak. De Franse consumentenprijzen in december laten volgens Villeroy al de eerste tekenen van stabilisatie zien. <

Verkoop tweedehands auto’s blijft wel op peil

De verkoop van tweedehands auto’s is vorig jaar tamelijk stabiel gebleven, terwijl de markt voor nieuwe auto’s flink inzakte als gevolg van de chiptekorten bij autofabrikanten. Volgens autobrancheorganisatie BOVAG verwisselden er in totaal ruim 2 miljoen occasions van eigenaar. Dat waren er 0,9 procent minder dan in 2020, maar wel meer dan in 2019. Vooral Volkswagen-modellen Golf en Polo waren populair als tweedehandsje. <

IMF neemt langer de tijd voor groeiraming

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt later dan gepland met zijn nieuwe raming voor de groei van de wereldeconomie. De organisatie heeft meer tijd nodig om de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus en de impact daarvan te verwerken in de berekeningen. De nieuwe groeiprognoses van het IMF verschijnen op 25 januari. Eerder zei een woordvoerder dat de zogeheten World Economic Outlook op 19 januari zou verschijnen. <

Winkels willen praten over heropening

Winkeliers willen zo spoedig mogelijk met het nieuwe kabinet om tafel om te bespreken onder welke voorwaarden de winkels deze maand weer open kunnen. Dat geeft de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) aan. In de branche wordt het als bijzonder pijnlijk ervaren dat niet-essentiële winkels in Nederland verplicht hun deuren gesloten moeten houden, terwijl een stad als Antwerpen veel Nederlandse shoppers ontvangt en vuurwerk massaal in het buitenland aangeschaft wordt. <

beeld anp

Van Zundert en Nuis dragen vlag in Peking

Kunstschaatsster Lindsay van Zundert en schaatser Kjeld Nuis dragen de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen op 4 februari in Peking. Dat maakte chef de mission Carl Verheijen bekend tijdens de officiële teamoverdracht van de sporters in Amsterdam. <

‘Fors minder gouden medailles Nederland’

Nederland wint bij de komende Olympische Spelen in Peking een stuk minder gouden medailles dan eerder was ingeschat. Sportdatabureau Nielsen’s Gracenote heeft de prognose een maand voor aanvang van het toernooi fors naar beneden bijgesteld. Nederland wint niet tien, maar slechts zes keer goud. <