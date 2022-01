Ministers, draag je ‘coronacoupe’ met trots

Den Haag

De bordesfoto wordt maandag geschoten op Paleis Noordeinde. De ANKO verwacht dat de kappers goed zullen checken of er iemand toch geknipt is. ‘Als het haar er duidelijk gekapt uitziet, dan hebben de bewindslieden wat uit te leggen’, stelt de woordvoerster. ‘Bovendien hebben professionele kappers daar een heel goed oog voor. Maar we gaan ervan uit dat dat niet zo is en zij zich keurig aan de regels houden.’ Ze zou het zelf ook vervelend vinden om met een ongekapt hoofd op het bordes te staan, zegt de zegsvrouw eerlijk. ‘Maar je kunt het ongegeneerd tonen van je coronacoupe ook zien als steun aan de kappers van Nederland.’

