Het aantal vuurwerkslachtoffers was tijdens de afgelopen jaarwisseling dubbel zo hoog als een jaar eerder. In totaal liepen 772 mensen letsel op door vuurwerk, zo blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL.

Amsterdam

Het verbod op de zwaardere categorieën vuurwerk was dit jaar dus niet zo effectief als eerder. Het aantal vuurwerkslachtoffers was wel nog 40 procent lager dan in 2019, toen er geen verbod was.

VeiligheidNL concludeert uit de cijfers dat het vuurwerkverbod dit jaar niet zo goed is nageleefd als vorig jaar. De organisatie vermoedt dat dat komt doordat men over het algemeen minder geneigd is om zich aan de lockdownmaatregelen te houden. Daarnaast speelt de situatie in de buurlanden volgens directeur Martijntje Bakker een rol: ‘Vorig jaar kon je nergens vuurwerk kopen, dit jaar kon dat wel in België en we hebben allemaal de rijen met winkelende Nederlanders gezien daar.’

