Politiebonden dienen klacht in tegen VN-rapporteur Melzer

De politiebonden dienen een officiële klacht in tegen VN-rapporteur Nils Melzer, die zich deze week op Twitter zeer kritisch uitliet over het optreden van de Nederlandse politie tijdens coronaprotesten.

Den Haag

De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB oordeelden dinsdag al dat Melzer voorbarige conclusies trekt. ‘Dit soort uitspraken zijn schadelijk voor alle betrokkenen. Pas als alles gedegen onderzocht is, kan een oordeel worden geveld’, reageerden de politiebonden in een gezamenlijke verklaring. Nieuw is dat de bonden nu de Verenigde Naties aanschrijven met een officiële klacht. Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP bevestigde woensdag berichtgeving van het AD daarover. Hij zegt dat de onderzoeker bevooroordeeld is en daardoor niet meer geloofwaardig.

Nils Melzer noemt op Twitter beelden van slaande agenten ‘een van de meest walgelijke voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd’, een zwarte Amerikaan die om het leve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .