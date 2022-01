4,5 miljoen kijkers oude Elfstedentocht

In totaal hebben ruim 4,4 miljoen mensen dinsdag een stuk gezien van een van de Elfstedenjournaals van de NOS. Dat meldt de Stichting KijkOnderzoek (SKO) na nadere bestudering van de kijkcijfers. De NOS zond de hele dag programma’s uit alsof de laatste Elfstedentocht, van 1997, live plaatsvond. De uitzendingen trokken gemiddeld 400.000 kijkers, meldt SKO. De best bekeken lange uitzending was het Elfstedenjournaal van 20.30 uur, deze trok 940.000 kijkers. De aftrap van de Elfstedentocht, die om 05.14 uur plaatsvond, trok 63.000 kijkers. Aanzienlijk meer mensen dan gebruikelijk schakelden op dat tijdstip op dinsdag in op NPO 1. Normaal zijn het er 36.000.