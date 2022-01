Mensenkind, dit zijn de mannen die in deze stad onheil willen stichten en slechte raad geven. Ze zeggen: ‘Hier hoeven voorlopig geen huizen te worden gebouwd! In deze stad horen wij thuis als vlees in een pot.’

Wat doen die vijfentwintig mannen daar bij de tempelpoort? Er zijn zeker twee leiders bij, ziet Ezechiël. Zij hebben blijkbaar het oordeel van God overleefd. Vast en zeker zijn ze nu diep bedroefd over alle doden, ze smeken om genade, ze overleggen hoe ze alle afgoderij definitief uit Jeruzalem kunnen bannen …

Huh, wat zeggen ze nu? ‘Nou jongens, voorlopig hoeven we niet te bouwen!’ Want elk oordeel heeft een voordeel – er staan nu heel wat huizen leeg in het doorgaans overvolle Jeruzalem. De overgeblevenen hebben riant de ruimte. Jeruzalem is als een onverwoestbare ijzeren pot, alle troep is eruit verwijderd en alleen de waardevolle stukken vlees zijn behouden …

Ezechiël 11:3

